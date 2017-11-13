القاهرة - أ ش أ

أكد الكابتن محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي فى الانتخابات المقرر لها 30 نوفمبر الجاري أن قائمته الانتخابية تجمع بين عنصري الشباب والخبرة ، موضحا أن البرنامج الانتخابي جاء بعد استطلاع رأي 500 عضو في الأهلي.

وقال الخطيب – في تصريحات مساء اليوم الاثنين – أن البرنامج يتضمن تقديم خدمات للأعضاء فى مختلف المراحل العمرية بداية من الأطفال ونهاية بكبار السن ، وذلك وفقا لبرامج متخصصة أعدها متخصصون على أعلى مستوى ، هذا بخلاف العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى التى سوف توفر مصادر دخل جديدة للنادي.

وأضاف أن قطاع النشاط الرياضي سوف يشهد طفرة حقيقية على كافة المستويات سواء على الصعيد الفني أو المادي ، كما أن ملف كرة القدم سوف يحظى بالاهتمام ، فضلا عن الحلم الكبير المتمثل فى بناء استاد الأهلى والذى سيكون فى أولوية اهتماماته.

وأشار إلى أن العمال والموظفين بالنادي يعدون جزء رئيسيا من منظومة العمل ، ولا بد أن يكونوا فى الحسابات سواء من الناحية الصحية أو المالية لمواجهة أعباء المعيشة.

وشدد الخطيب على أن دستور الأهلي المتمثل فى قيمه ومبادئه سيكون المرجعية فى كل القرارات التى لا بد وأن تأتى وفقا للوائح وبما يخدم مصلحة الأهلي فى المقام الأول.