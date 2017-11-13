اعتزازًا بشباب مصر المبدع، الذي سيقود العالم لبناء حضارة علمية… نلقى الضوء على نموذجين من الشباب الواعد للتعرف عليهما عن قرب لمعرفة سر تفوقهما ونرسم بهما ومعهما خريطة طريق لكل من يحلم بالنجاح.

يسعد موقع اخبار مصر ان يستضيف الطالب أحمد جمال مطر، والذي كرمه السيسي عن مشروع علاج سرطان الجلد، بتقنية جديدة .. حيث حصل على المركز الأول في معرض الإبتكار الدولي ومنحة طبية، من خلال برنامج ابن الهيثم التابع للمراكز الاستكشافية، بووارة التربية والتعليم

كما نستضيف الطالب مؤمن عبد الرحمن أصغر مخترع بالاسماعيلية والذي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تقديم اختراع جديد لكشف الألغام عن بعد والمركز الثالث عالميا.