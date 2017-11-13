القاهرة -أ ش أ

أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اليوم الاثنين على أن بناء الدولة القوية لا يمكن دون تنمية الإنسان والعمران،و إن الزيادة السكانية هائلة وتحتاج بذل المزيد من التنمية العمرانية لاستيعابها حيث إنه من المرجح زيادة السكان إلى 180 مليون تقريبا خلال 30 عاما قادمة.

وأضاف الشريف – أمام جلسة (التنمية العمرانية في إطار التنمية المستدامة والتطور المجتمعي) ضمن فعاليات مؤتمر (أخبار اليوم الاقتصادي الرابع) الذي يعقد تحت شعار (الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل) أن مصر بحاجة إلى بناء 30 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة التي تشهدها .

وشدد على أنه لا توجد تنمية عمرانية بدون تنمية اقتصادية ،وإن بناء الدولة القوية لا يمكن أن يتحقق بدون عمران اقتصاد،واضاف إن كل ما يشغلنا هو كيفية الإسراع بالتنمية الاقتصادية في مصر،ونوه بأن الدولة بحاجة لزيادة الإنتاج الصناعي وهو ما قد يدفع سعر الفائدة للتراجع إلى 10%.

وأشار إلى أن هناك عملا كبيرا داخل الحكومة لحماية الفقراء منها مشروعات الإسكان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة ،وإن هناك مخالفات وتعديات كبيرة ونؤكد أن الحكومة لن تقبل استمرار التعديات الحالية وسنقوم بإرجاع الرصيف للشارع المصري وسنقضي على العشوائية أيا كان وضعها.