أسوان - أ ش أ

صرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأنه تم استقدام فريق طبي متخصص في جراحات العيون من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية للبدء في إجراء عدد من العمليات الجراحية وتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية داخل مستشفى أسوان الجامعي، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

وقال غلاب – في تصريح له اليوم الاثنين – إن الفريق الطبي الزائر يأتي استقدامه في إطار التعاون بين الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات لاستقدام خبراء مصريين أجانب من المقيمين بالخارج من التخصصات النادرة والدقيقة لتقديم الخدمات الطبية لأبناء محافظة أسوان وإقليم جنوب الصعيد.

ومن جانبه .. قال الدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب بأسوان: إنه تم تجهيز غرف العمليات والعيادات التحضيرية لتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات على الحالات المترددة خلال فترة عمل الفريق الطبى بأسوان، لافتا إلى أنه من المقرر تنظيم عدد من المحاضرات العلمية لأطباء العيون بالمستشفي الجامعي وأطباء العيون بمديرية الصحة بأسوان.