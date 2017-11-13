خروج كتاب أهرامات الجيزة بعد عمل إستمر لعشرين عاماً 2017/11/13 - 17:38 خروج كتاب أهرامات الجيزة بعد عمل إستمر لعشرين عاماً2017-11-13T17:38:35+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة جهود ضبط الأمن بالشارع المصري الهيئة العربية للتصنيع تصنع منتجات مشتركة مع بيلاروسيا واليونان مصر وقضايا الأمة العربية جهود ضبط الأمن البترول : أكثر من 8 ملاين و حدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى إليها حتى الأن 11-11-2017 وزير الداخلية يوافق على طلب لأحد السجناء بمناقشة رسالة الدكتوراة فى جامعة الإسكندرية 11-11-2017
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