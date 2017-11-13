جهود ضبط الأمن بالشارع المصري 2017/11/13 - 17:32 جهود ضبط الأمن بالشارع المصري2017-11-13T17:32:55+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة الهيئة العربية للتصنيع تصنع منتجات مشتركة مع بيلاروسيا واليونان مصر وقضايا الأمة العربية جهود ضبط الأمن البترول : أكثر من 8 ملاين و حدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى إليها حتى الأن 11-11-2017 وزير الداخلية يوافق على طلب لأحد السجناء بمناقشة رسالة الدكتوراة فى جامعة الإسكندرية 11-11-2017 إجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية بالقاهرة لبحث التنسيق المشترك 11-11-2017
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