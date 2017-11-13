داكار - أ ش أ

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عودة ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى صفوف فريقه قبل الموعد المحدد بسبب تعرضه للإصابة.

وذكر الاتحاد السنغالي – في بيان اليوم – أن ماني شعر بإصابة خلال مباراة جنوب إفريقيا الجمعة الماضية في عضلات الفخذ الخلفية.

وأشار إلى أن ماني شعر بتجدد إصابة قديمة وبعد مناقشات بين الجهازين الفني والطبي للمنتخب مع ليفربول اتخذوا قرارا بعودة اللاعب إلى ناديه.

ومن المتوقع أن يغيب ساديو ماني عن صفوف ليفربول لما يقرب من ثلاثة أسابيع.

يشار إلى أن منتخب السنغال يلعب مباراة تحصيل حاصل في تصفيات كأس العالم ضد جنوب إفريقيا غدا الثلاثاء، وهي المباراة التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إعادتها بعدما أكدت المحكمة الرياضية على قرار إيقاف جوزيف لامبتي الحكم الغاني مدى الحياة لثبوت تلاعبه في نتائج المباريات.