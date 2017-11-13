اخبار مصر - سماء المنياوي

أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه ، دعمه الكامل لما نص عليه الدستور المصري من شغل المرأة لكافة الوظائف والتعيين في جميع الجهات والهيئات القضائية.

وصرحت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس اليوم الاثنين بأن تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية هو حق دستوري لها ، وتأكيدا لما جاء في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن المرأة في الجلسة الخاصة بالمرأة بمنتدى شباب العالم ، وتنفيذا للدستور المصري الذي نص في المادة 11 في فقرتها الثانية على أن “تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية” ، واكدت أن عددا كبيرا من السيدات يستحقن عن جدارة تولى هذه المناصب .

وناشدت رئيسة المجلس الهيئات القضائية بالاهتمام بتعيين المرأة كقاضية ، مما يسهم في تحسين صورة مصر عالميا ، واكدت مايا أن نسبة تعيين القاضيات فى الجهات و الهيئات القضائية لا تليق بمكانة وتاريخ المرأة المصرية ونضالها ، خاصة إذا ما قورنت بنسب تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية فى الدول العربية والأفريقية والأجنبية .