القاهرة -أ ش أ

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون لتطوير “الجهاز” تكنولوجيا، وميكنة نظام العمل به بقيمة مشتركة 11 مليون جنيه.

وقع البروتوكول المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشارهشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسابات بحضور لفيف من المسئولين من الجهتين.

واكد المهندس ياسر القاضي – في تصريحات له على هامش توقيع البروتوكول – إن البروتوكول تصل مدته إلى 3 سنوات قابلة للتجديد بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء الأعمال من خلال تطوير وتحديث مجالات العمل الرقابي والإداري بصفته الجهاز الأعلى للرقابة بمفهومها الشامل.

وأضاف الوزير أن البروتوكول يضمن الاستقرار ويحقق الاستقلالية اللازمة للحفاظ على المال العام وملاحقة التطورات العالمية في مجال التطوير التكنولوجي لدعم استقلالية الجهاز ورفع كفاءته الرقابية والمهنية.

وأكد الوزير أن الوزارة على أتم الاستعداد لضخ المزيد من الاستثمارات للتحول إلى المجتمع الرقمي لخدمة وملاحقة الفساد بهدف عمل منظومة متكاملة من الأداء.

وأشار إلى أن تم الاتفاق على البدء بعدد 3 مراقبات حسابات هي البترول والنقل الجوي والاتصالات فضلا عن 3 مقار للجهاز بالمحافظات قابلة للزيادة أو التغيير في سوهاج والإسكندرية وطنطا لتكون بمثابة مشروع استرشادي قبل نشر عملية الربط بالكامل.

من جانبه قال هشام بدوي إن نطاق أعمال البروتوكول تتضمن تطوير الشبكة الداخلية للجهاز ونشر التطبيقات الآلية كالأرشيف الإلكتروني بجميع إدارات الجهاز وتنفيذ المرحلة الأولى من شبكة معلومات الجهاز الخارجية.

وأكد بدوي أن سياسة الجهاز تقوم على التصدي للفساد باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يتسق مع إرادة الدولة للمحافظة على المال العام وملاحقة كافة أشكال الفساد.