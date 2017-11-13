فيينا - أ ف ب

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الفصلي، اليوم الاثنين، ان ايران تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، وذلك بعد شهر على رفض الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاقرار بذلك.

وأوضحت الوكالة ان طهران لم تقم بأنشطة تخصيب اليورانيوم بدرجات محظورة، كما لم تشكل مخزونا غير مشروع من اليورانيوم الضعيف التخصيب او المياه الثقيلة.

وسيقرر الكونجرس الامريكي في الاسابيع المقبلة ما اذا كان يعتبر انه من الضروري اعادة فرض العقوبات على طهران التي رفعت اثر موافقتها على الحد من برنامجها النووي.