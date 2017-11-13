القاهرة - أ ش أ

وقعت وزارتي الأوقاف والإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون لتعزيز الاستثمار المشترك، وإنشاء تجمعات عمرانية على بعض أراض البناء غير المستغلة بهيئة الأوقاف.

وقع الاتفاقية المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد حافظ رئيس هيئة الأوقاف، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان.

وأشاد وزير الأوقاف بالطفرة الهائلة في مجال الإسكان، لافتا ألى أن هناك تعاون كبير بين هيئة الأوقاف ووزارة الإسكان وهذا التعاون أدى لخروج العديد من المشروعات للنور.

وقال الوزير إنه تم توزيع 4920 وحدة اسكان اجتماعي في أسوان، حيث نجحت وزارة الإسكان في حل جميع المعوقات في شهور معدودة وبدأ التسكين، مضيفا أن هناك مشروعات بصدد الانتهاء منها مشروع في المنيا ومشروع آخر بالزقازيق.

وأوضح الوزير أن بروتوكول التعاون يؤسس لشراكة استراتيجية لاستغلال مساحات كبيرة ومتنوعة تمتلكها وزارة الأوقاف، وستقوم وزارة الاوقاف بالمشاركة بالأرض وتقوم هيئة المجتمعات شريكا بالاستثمار.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن الاتفاقية تعد خطوة نحو الاستثمار الأمثل لمال الوقف، وهو ما يسهم في توقف فوضى التعدي على أراضي الوقف، معربا عن أمله أن يسهم التعاون بين الوزارتين في توفير شريحة جديدة للإسكان في مناطق شديدة التميز.

من جانبه، قال وزير الإسكان إن الاتفاقية تأتي في إطار التواصل المستمر بين الوزارتين لتحقيق صالح المواطن المصري، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف تمتلك قطع أراضي متميزة في مختلف محافظات مصر، وتمتلك هيئة المجتمعات الخبرة اللازمة لاستثمارها حيث ستتولى تنمية الأراضي وطرح تلك المشروعات وتتشارك في العائد على الاستثمار.

وأكد مدبولي أن تلك المشروعات تلبي احتياجات السوق المصري وتعظم العائد على الأصول، وتوفر منتج مميز في سوق العقار المصري بالإضافة لتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن البروتوكول سيتم تفعيله خلال أيام، خاصة في الاسكندرية وكفر الشيخ.

بدوره، قال رئيس هيئة الأوقاف إن الدخول في شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية يساهم في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة للتوسع في التنمية العمرانية وخلق فرص عمل للشباب.