الإسماعيلية -أ ش أ

استعرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة اليوم الاثنين، مع وفد من رؤساء ومديري الشركات العالمية الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية للقناة والتي تتنوع بين قطاعات مختلفة وتشمل الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والخدمات اللوجيستية.

وتراس الوفد المهندس محمد قاسم عضو مجلس إدارة شركة بولاريس للتطوير الصناعي ترافقه سوزان بوهايزي المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية أوغندا.

واستعرض مميش – خلال لقائه الوفد بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية – مخطط مشروع التنمية بمنطقة القناة من خلال عرض تفصيلي يوضح المزايا الاستثمارية بالمشروع وكيفية تكامله مع مشروع قناة السويس الجديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم الذي يعبر القناة سنويا.

وأوضح الفريق مميش أن المنطقة الاقتصادية تحظى بحزمة حوافز متكاملة تشجع المستثمرين على ضخ الاستثمارات والتي تمثل عصب مستقبل الاقتصاد المصري حيث تم تفعيل منظومة الشباك الواحد في منح الموافقات والتراخيص وتوفير أراضي مرفقة ببنية تحتية متطورة تمكن المستثمرين من إنجاز المشروعات وفقا للمخطط الزمني المستهدف.