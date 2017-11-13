القاهرة أ ش أ

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام, بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية, حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفاروزير الداخلية على مدار 24 ساعة , عن تنفيذ 47 ألفا و101 حكم قضائي متنوع , شملوا تنفيذ 287 حكما جنائيا , وألف و875 حكم حبس جزئي , و3 آلاف و478 حكم حبس مستأنف, و19 ألفا و821 حكم غرامات , و5 آلاف و340 حكم مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده, وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق, ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.