لوبومباشي - أ ف ب

أكدت سلطات الكونغو الديموقراطية ، اليوم الاثنين، ان حادث قطار البضائع الذي خرج عن سكته واشتعل الاحد أدى الى مقتل 33 شخصا وجرح 26 آخرين، جميعهم من الركاب المتسللين سرا الى القطار.

وأوضح حاكم اقليم لوالابا رئتيشادر مويج مانغيز مانس ان الحادث الذي وقع في منطقة كاتانغا المنجمية غير العيدة عن زامبيا وانوغلا اسفر عن سقوط “33 قتيلا”، مؤكدا بذلك حصيلة اعلنتها اذاعة الامم المتحدة “اوكابي”.

وأضاف ان “26 مصابا بجروح خطيرة نقلوا الى مستشفيات بينما ارسل اطباء من كولويزي الى المكان لمعالجة المصابين بجروح طفيفة”.

وتابع ان عمليات البحث متواصلة للعثور على ناجين عالقين في عربات القطار”.

وصرح مويج ان الوصول الى مكان الحادث “صعب” بسبب الحالة المتردية للطرق في موسم الامطار حاليا.

ووقع الحادث في بويوفي المحطة التي تبعد نحو ثلاثين كيلومترا عن لوبودي في اقليم لوالابا التابعة لمنطقة كاتانغا الشاسعة التي تعادل في مساحتها اسبانيا.

وكان القطار يتألف من 13 عربة بينها حاويات وقود. وقالت اذاعة “اوكابي” ان “القطار كان على منحدر وخرج عن سكته وسقط في حفرة. بسبب الصدمة اشتعلت بعض حاويات الوقود وباغتت بعض الركاب الذين كانوا نائمين”.

وذكرت شركة سكك الحديد الكونغولية ان الركاب كانوا على متن قطار البضائع بعدما تسللوا اليه بطريقة غير قانونية.