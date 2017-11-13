القاهرة-أ ش أ

اكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد إن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأيضا تشريعات تقدمت بها اللجنة منها قانون حماية المرأة وتغليظ عقوبة زواج القاصرات.

جاء ذلك خلال استعراضه اليوم -الإثنين مع النائب الفرنسي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الفرنسية فيليب فيليو في باريس، أوضاع حقوق الإنسان وجهود الدولة المصرية بهذا الشأن.

وشرح علاء عابد، تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر، وشدد على اهتمام الدولة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جانبه، اكد رئيس جمعية الصداقة المصرية الفرنسية إنه محب لمصر ويتابع تطورات الأحداث وخاصة في مجال حقوق الإنسان وأنه ينوي زيارة مصر قريبا.

حضر اللقاء سفير مصر في فرنسا إيهاب بدوي، وتقدم النائب علاء عابد بالشكر للسفير والعاملين بالسفارة المصرية على الجهد الرائع لهم بفرنسا لإظهار الدور الذي تقوم به مصر حاليا من خطوات إصلاحية في كافة المجالات المختلفة.