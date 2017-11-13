دمياط - أ ش أ

أشاد المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات بما وصلت إليه صناعة الأثاث في مصر، ونجاحها في الوصول للعالمية، وتحقيق معادلة السعر الجيد والجودة في المنتج المصري, مما ساهم في زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية

واضاف حلمي – خلال فاعليات المعرض الثاني لتكنولوجيا صناعة الأثاث بالشرق الأوسط “وود دتك”بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، والذي يختتم فعالياته اليوم الاثنين أن الوقت قد حان للعمل معا بروح جماعية والتخلي عن فكرة العمل كجزر منعزلة، خاصة أن هناك رغبة من الدولة في الارتقاء بالصناعة وتذليل العقبات أمامها، مدللا على ذلك بإصدار عدد من القوانين المهمة الخاصة بالاستثمار والتراخيص وغيرها.

وأوضح حلمي أن معرض “وود تك” يعلب دورا مهما في التواصل بين المصنعين المصريين والأجانب، خاصة مع مشاركة أكثر من 53 شركة عالمية، ومصرية متخصصة في صناعة الأثاث للتعرف على أحدث المستجدات والتصميمات، وما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الأثاث من أدوات وآلات وماكينات, وخامات طبيعية وصناعية.