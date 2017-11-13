اخبار مصر - د.هند بدارى

نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات برئاسة د. طه مطر ورشة عمل بعنوان “النانوتكنولوجى فى التنمية المستدامة”، تحت رعاية د. خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وخلال فعاليات الورشة قدم د. محمد رشاد رئيس شعبة المواد المتقدمة بالمركز عرضًا شاملًا عن أنشطة معملي “تكنولوجيا النانو” و”الإلكترونيات المغناطيسية”، واستعرض الاتجاهات الحديثة للنانوتكنولوجى فى تطبيقات تنقية المياه باستخدام عملية التحفيز الضوئى والامتصاص، كما شملت فعاليات الورشة تنظيم محاضرة عن تطبيقات البوليمرات النانومترية وتطبيقاتها الصناعية فى المياه والطاقة وغيرها، وكذلك تطبيقات مواد وتكنولوجيا النانو فى مجال الطاقة.

وأوضح د. سعيد الشيخ رئيس قسم مركبات وتكنولوجيا النانو بالمركز أن ورشة العمل شملت أيضًا العديد من الموضوعات عن أنواع الخلايا الشمسية وكيفية الوصول بها للكفاءة العالمية، والمكثفات عالية التخزين، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بدراسة انخفاض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وكيفية تحويله إلى وقود سائل باستخدام طرق كهروكيميائية والتحفيز الضوئي، وكذلك استخدام المواد السيراميكية فى التطبيقات الطبية الحيوية.

من جانبه أكد د. طه مطر رئيس المركز أهمية تكرار مثل هذه الورش كتوصيف وتدريب للمواد النانومترية، معلنًا عن تنظيم دورة تدريبية في مجال المواد النانومترية منتصف العام القادم 2018.