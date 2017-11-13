القاهرة أ ش أ

شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية, بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية, عددا من الحملات لمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها, وكذلك استهداف وتصفية البؤر الإجرامية التي يتخذها الخارجين عن القانون مسرحاk لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

وأسفرت جهود تلك الحملات, التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية, خلال أسبوع, عن ضبط ألف و82 قضية مخدرات ضمت ألف و103 متهمين, شملت كمية من البانجو وزنت 119 كجم, وكمية من الحشيش وزنت 48 كجم, وكمية من الكوكايين وزنت 4 كجم , و370 ألف قرص مخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجاري تكثيف الجهود واستمرار للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون