القاهرة - ا ش ا

تنطلق يوم الخميس المقبل من القاهرة فعاليات مؤتمر الجمعية الأفريقية للوراثة البشرية في دورته العاشرة الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع الجمعية القومية للوراثة البشرية التي ترأسها الدكتورة سامية التمتامي وذلك بعد عشر سنوات من دورته الأولى والتي عقدت بمصر بمقر المركز القومى للبحوث.

وينعقد هذا المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث بدعم من عدة هيئات على رأسها المركز وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ويشارك فيه لفيف من أفضل العلماء فى مجال الوراثة البشرية من جميع أنحاء العالم مثل أمريكا و اليابان وألمانيا وسويسرا وفرنسا بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية المشاركة بالجمعية الأفريقية للوراثة البشرية.

وصرح الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز اليوم بأنه يسبق عقد هذا المؤتمر تنظيم ملتقى لشباب الباحثين بأفريقيا يوم الأربعاء المقبل بالمركز لمناقشة مجموعة من الأبحاث المنتقاة والتي تقدم بها شباب الباحثين من مختلف الدول الأفريقية مشيرا إلى أن هذا الملتقى فريد من نوعه يعقد على هامش المؤتمر و يدار بالكامل ويعرض أبحاث للشباب فقط إيمانا منا بأهمية الحوار بين شباب الباحثين لمواجهات التحديات والإرتقاء بمستوى البحث العلمي.

وأوضح أنه من المقرر أن يستعرض المؤتمر محاور رئيسية مثل : الأبحاث الأفريقية في مجال الجينوم وطب وتشخيص الأمراض الوراثية -أبحاث الجينوم و الأخلاقيات والبنوك الحيوية في أفريقيا -الخلايا الجذعية وطب الوراثة -مرض السرطان والوراثة فى أفريقيا-الأمراض الوراثية النادرة في أفريقيا والوقاية منها- الأمراض العصبية الوراثية وتأثيرها على النمو الذهني والحركي-أمراض الدم الوراثية -وراثة الأمراض المعدية.