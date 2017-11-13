مدريد - أ ش أ

أشادت مجلة إسبانية بانتعاش حركة السياحة في مصر ..”إن مصر أحرزت تقدما كبيرا في مجال السياحة كونها مزارا يهتم به عدد كبير من المسافرين سواء من القارة الأوروبية أو من الأسواق الدولية الأخرى”.

وأكدت المجلة على موقعها الالكتروني أن عددا كبيرا من السياح وصل إلى مصر منذ بداية العام الجاري..مشيرة إلى أن مصر تسير بخطى جيدة نحو انتعاش قطاعها السياحي وهو خبر جيد جدا حيث وصل معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهي نسبة إيجابية ويمكن أن تساعد على زيادة ثقة بقية المسافرين.

وصرحت “إنه وحتى شهر سبتمبر الماضي تمكنت مصر من جذب العديد من السياح من مختلف الأسواق العالمية”..متوقعة بلوغ أعدادهم إلى 8 ملايين بنهاية عام 2017 ..منوهة بأن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم هذه الأسواق حيث وصل عدد سياحها إلى مصر 800 ألف سائح وذلك حتى سبتمبر الماضي وهي بذلك تعتبر أول من استعاد الثقة في البلد الأفريقي.

ورأت المجلة الإسبانية أن زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر يمكن أن يسهم في تحسين مستوى الاقتصاد ، وذلك من خلال الترويج السياحي لجذب المزيد منهم إلى الوجهات الرئيسية كما هو الحال في مدينة الإسكندرية أو القاهرة التي تعد مدينة أساسية أخرى للسياحة بشكل عام.