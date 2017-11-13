القاهرة - أخبار مصر

مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا زلزال إيران والعراق

“تعليم النواب” توافق على إنشاء وكالة فضاء مصرية

تجديد 829 بطاقة رقم قومى للسيدات بحى الأسمرات

انضمام رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لمجلس محافظة القاهرة

صندوق تطوير التعليم يشارك بقمة المال والتمويل

إحالة مدير الإدارة التعليمية بإدفو للمحاكمة التأديبية

شكري يبحث مع أمير الكويت سبل تعزيز وحدة الصف العربي

تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا

حرس الحدود يضبط 14 سيارة دفع رباعي جنوب السلوم

قافلة بيطرية لوادي الصعايدة بأسوان

فتح التحقيقات في مزادات أراضي السويس

البرلمان يناقش مشروعي “حماية المستهلك” و”الصحافة والإعلام”

بروتوكول تعاون لاستغلال أراضي الأوقاف

​دورات تدريبية على تكنولوجيا المعلومات ببني سويف

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانيء

بدء فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي

جرام الذهب يتراجع.. و”عيار 21 ” بـ 625.5 جنيها

وزير الصناعة يتسلم “الجائزة الرئاسية” لجهوده في تنمية القطاع

الملا يستعرض استراتيجية الطاقة في مؤتمر أبو ظبي للبترول

صرف مستحقات 10 مصريين لدى مجموعة “بن لادن”

تحرك طفيف لأسعار الذهب ترقبا للفائدة الأمريكية

حذر في أسواق النفط بسبب توترات الشرق الاوسط

الدولار يتراجع أمام الجنيه في بداية التعاملات

نشاط حركة الركاب بموانيء البحر الاحمر

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع استمرار تعافي سوق النفط العام المقبل

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

الكرملين: مذكرة “بوتين وترامب” لم تتطرق للقوات الايرانية بسوريا 

خطة لتوظيف شبكات التواصل لمواجهة الأمية بالدول العربية

“بلومبرج”: الملك سلمان لن يتنازل عن العرش

ماكرون يشهد إحياء الذكرى الثانية لهجمات 13 نوفمبر

مقتل 7 عراقيين وإصابة 321 جراء زلزال المنطقة الحدودية

بدء أعمال قمة الآسيان 31 في مانيلا

الاحتلال يأمر الفلسطينيين باخلاء منازلهم بالأغوار

استسلام 25 مسلحا للسلطات السورية بحلب

قوات الشرعية اليمنية تحبط هجوما للحوثيين بتعز 

مقتل 8 من الشرطة الأفغانية في هجوم بإقليم فرح

لاجئو الروهينجا يتجاوزون 60 ألف شخص

“عمليات دجلة” تتعقب خلايا داعش بديالى العراقية

فتح موانئ اليمن خلال 24 ساعة

“الصحة العالمية” تكشف خطورة مقاومة المضادات الحيوية

عرض ابداعات الاطفال بمعرض القاهرة الدولى للابتكار

د.رنا حجي تحذر من الافراط في استخدام المضادات الحيوية

“الصحة العالمية” تطلق أسبوع التوعية بالمضادات الحيوية

النمنم ومحافظ أسوان يفتتحان ملتقى الثقافات الأفريقية 

193 نشاطا إعلاميا بحملة “أكتوبر إرادة الانتصار وعزيمة البناء”

مصر تشارك في الدورة 24  لمهرجان  الأردن المسرحي

إفتتاح إحدى عجائب الدنيا السبع الرومانية

صالح والحجار بمهرجان الموسيقى العربية غدا

 