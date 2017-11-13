نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا زلزال إيران والعراق
“تعليم النواب” توافق على إنشاء وكالة فضاء مصرية
تجديد 829 بطاقة رقم قومى للسيدات بحى الأسمرات
انضمام رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لمجلس محافظة القاهرة
صندوق تطوير التعليم يشارك بقمة المال والتمويل
إحالة مدير الإدارة التعليمية بإدفو للمحاكمة التأديبية
شكري يبحث مع أمير الكويت سبل تعزيز وحدة الصف العربي
تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا
حرس الحدود يضبط 14 سيارة دفع رباعي جنوب السلوم
قافلة بيطرية لوادي الصعايدة بأسوان
فتح التحقيقات في مزادات أراضي السويس
البرلمان يناقش مشروعي “حماية المستهلك” و”الصحافة والإعلام”
بروتوكول تعاون لاستغلال أراضي الأوقاف
دورات تدريبية على تكنولوجيا المعلومات ببني سويف
رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانيء
بدء فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي
جرام الذهب يتراجع.. و”عيار 21 ” بـ 625.5 جنيها
وزير الصناعة يتسلم “الجائزة الرئاسية” لجهوده في تنمية القطاع
الملا يستعرض استراتيجية الطاقة في مؤتمر أبو ظبي للبترول
صرف مستحقات 10 مصريين لدى مجموعة “بن لادن”
تحرك طفيف لأسعار الذهب ترقبا للفائدة الأمريكية
حذر في أسواق النفط بسبب توترات الشرق الاوسط
الدولار يتراجع أمام الجنيه في بداية التعاملات
نشاط حركة الركاب بموانيء البحر الاحمر
وزير الطاقة الإماراتي يتوقع استمرار تعافي سوق النفط العام المقبل
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات
الكرملين: مذكرة “بوتين وترامب” لم تتطرق للقوات الايرانية بسوريا
خطة لتوظيف شبكات التواصل لمواجهة الأمية بالدول العربية
“بلومبرج”: الملك سلمان لن يتنازل عن العرش
ماكرون يشهد إحياء الذكرى الثانية لهجمات 13 نوفمبر
مقتل 7 عراقيين وإصابة 321 جراء زلزال المنطقة الحدودية
بدء أعمال قمة الآسيان 31 في مانيلا
الاحتلال يأمر الفلسطينيين باخلاء منازلهم بالأغوار
استسلام 25 مسلحا للسلطات السورية بحلب
قوات الشرعية اليمنية تحبط هجوما للحوثيين بتعز
مقتل 8 من الشرطة الأفغانية في هجوم بإقليم فرح
لاجئو الروهينجا يتجاوزون 60 ألف شخص
“عمليات دجلة” تتعقب خلايا داعش بديالى العراقية
“الصحة العالمية” تكشف خطورة مقاومة المضادات الحيوية
عرض ابداعات الاطفال بمعرض القاهرة الدولى للابتكار
د.رنا حجي تحذر من الافراط في استخدام المضادات الحيوية
“الصحة العالمية” تطلق أسبوع التوعية بالمضادات الحيوية
النمنم ومحافظ أسوان يفتتحان ملتقى الثقافات الأفريقية
193 نشاطا إعلاميا بحملة “أكتوبر إرادة الانتصار وعزيمة البناء”
مصر تشارك في الدورة 24 لمهرجان الأردن المسرحي
إفتتاح إحدى عجائب الدنيا السبع الرومانية
صالح والحجار بمهرجان الموسيقى العربية غدا
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