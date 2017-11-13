القاهرة - أ ش أ

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الاثنين على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية, تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” و”الدفاع والأمن القومي” و”الخطة والموازنة” و”الشئون الدستورية والتشريعية”.

وطالب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب جمال شيحة خلال الاجتماع, الحكومة بتقديم كافة الدعم لإنشاء وكالة الفضاء المصرية لتكون مصر رائدة في هذا المجال.