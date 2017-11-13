القاهرة - أ ش أ

تسلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة “الجائزة الرئاسية” من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، لجهوده في تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذا تبنيه لعدد من المبادرات الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات منتدى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد ضمن فاعليات (الأسبوع العالمي لريادة الأعمال) بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ومنظمة العمل الدولية.

وأشارت شيرين الشوربجي المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إلى ضرورة العمل على 4 محاور أساسية لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتضمن توفير التمويل اللازم وتدشين منظومة للإرشاد وإتاحة المعلومات عن الأسواق وتسهيل نفاذ منتجات القطاع لسلاسل الإمداد العالمية.

وأكدت الشوربجي ضرورة تعزيز التواصل والحوار بين كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة في مصر والتي تتضمن الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات تنمية الأعمال.