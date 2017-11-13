اخبار مصر - سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط 2351 دواء مهرب ومغشوش ومجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة ، خلال حملة مكبرة إستهدفت محافظات القاهرة والجيزة ، والإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة ، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية ، أنه تم ضبط 554 دواء بمكان غير مرخص بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية ، وبفحص الأدوية وجد أنها جميعها مسجلة ومتداولة بالسوق المصري .

وفي محافظة القاهرة تم شن عددة حملات أسفرت عن ضبط احد المخازن الغير مرخصة تابع لاحد الصيدليات بمنطقة مصر الجديده به كميات كبيرة من الادوية المهربة منها 215 من أشرطة الترامادول المهرب ، وضبط مخزن غير مرخص تابع لإحدى الشركات كائن بشارع النزهة ، به 800 عبوة من أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر ، كما تم ضبط مخزن أخر بمنطقة الظاهر به كميات من الأدوية مدون عليها عبارة عينة طبية مجانية محظور تداولها ، وخامات منتهية الصلاحية ، وأدوية مدون عليها خاص بالتأمين الصحى ووزارة الصحة .

واضافت إنه تم تنظيم حملات من إدارة التفتيش الصيدلى بمحافظة الجيزة على احدى الصيدليات بشارع ترعة المريوطية ، بمنطقة فيصل حيث أكتشف أنها تقوم بالبيع لبعض الأدوية بأزيد من السعر الجبرى المقرر لها ، كما تم ضبط عدد 246 عبوة من أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر بإحدى الصيدليات بنفس المنطقة .

وقد تم تحرير محاضر بالواقائع والعرض على النيابات العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشآن المخالفات المضبوطة .