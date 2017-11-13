القاهرة- أ ش أ

استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استراتيجية الطاقة بمصر والتحديات والفرص المتاحة خلال فاعليات مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولي للبترول الذي بدأ أعماله اليوم الا ثنين.

وأشار الملا خلال الجلسة الوزارية – التي عقدت تحت عنوان ” خلق فرص في مجال الطاقة من خلال الرؤية المستقبلية ..الإلهام والابتكار” – إلى أن مصر مرت بظروف استثنائية خلال الأعوام القليلة الماضية أدت لرفع طموحات الشعب المصري نحو تكوين دولة ديمقراطية حديثة وتحقيق مستويات معيشية أفضل وتوفير فرص عمل إضافية، وهو ما تطلب التزام حكومي قوي واستراتيجيات متكاملة وخطط عمل واضحة واستثمارات ضخمة وموارد طاقة إضافية.

وشارك في الجلسة وزراء البترول والطاقة في كل من دول الإمارات وعمان وبابوا نيو غينيا وباكستان.

ولفت الوزير إلى أن تلك الطموحات شكلت المحرك الرئيسي لتبنى استراتيجية جديدة في مجالات البترول والغاز الطبيعي، وتوصلت الحكومة المصرية إلى استراتيجية متكاملة تتركز أهدافها الرئيسية في ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى، وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وتحسين استغلالها، بالإضافة إلى تأهيل وإعداد كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة العالية في مجالات البترول والثروة المعدنية .