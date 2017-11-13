القاهرة - أ ش أ

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير الإدارة التعليمية بإدفو للمحاكمة التأديبية العاجلة لوصفة فتيات وطالبات مدرسة تابعة للإدارة التعليمية بأوصاف لا تليق ولا يجوز لها أن تصدر ممن حمل أمانة ورسالة التعليم المقدسة.

واشار المتحدث بإسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير إن إدارة الإعلام بالنيابة أعدت مذكرة أرفق بها أسطوانة مدمجة لما تضمنته حلقة برنامج مذاع على إحدى القنوات الفضائية بتاريخ 2017/8/6 به مقطع فيديو يظهر فيه المتهم المذكور خلال إحدى الحفلات الطلابية بمدرسة اللغات بإدفو بمناسبة انتهاء العام الدراسي, حال وصفه فتيات وطالبات المدرسة التابعة للإدارة بأوصاف لا تليق ولا يجوز لها أن تصدر ممن حمل أمانة ورسالة التعليم المقدسة.

وأضاف المتحدث أن النيابة الإدارية بإدفو باشرت التحقيقات في الواقعة بمعرفة محمد إبراهيم الدسوقي رئيس النيابة, بإشراف المستشار عبد الرحيم إمام مدير النيابة حيث تم تفريغ التسجيلات ومواجهة المتهم بمقطع الفيديو المنوه عنه اعترف بالواقعة مقررا أن ما تلفظ به من عبارات كانت بقصد مدح المعلمات والطالبات بالمدرسة وأنهن شديدات الجمال وأنه استخدم تلك الألفاظ باعتبارها اللغة التي يتكلم بها العامة حاليا.