القاهرة - أ ش أ

يشارك صندوق تطوير التعليم في فعاليات القمة الثالثة عشر لمؤتمر المال والتمويل التي تنطلق غدا الثلاثاء تحت عنوان “القدرة التنافسية العالمية”.

كما يشارك في القمة عدد من المسؤولين ورؤساء الشركات والهيئات والمؤسسات وخبراء الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال .

يناقش المؤتمر على مدار يومين عددا من الموضوعات الهامة في عدة جلسات من خلال حوارات مفتوحة, ويتناول اليوم الأول عدد من الموضوعات منها المؤسسات – تطوير الأسواق المالية – البيئة الاقتصادية الكلية والبنية التحتية – كفاءة سوق العمل – كفاءة السوق السلعي – حجم السوق بالإضافة إلى .الصحة والتعليم الابتدائي -التعليم العالي والتدريب المهني و.جاهزية التكنولوجيا – الابتكار وتطوير الأعمال .