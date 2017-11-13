اخبار مصر - حمودة كامل

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الاثنين في الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في لقاء هام.

تم خلال اللقاء استعراض الوضع الإقليمي بشكل عام وتطورات عدد من الموضوعات والقضايا التي تكتسب أولوية خاصة على المستوى العربي خلال الفترة الراهنة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول كيفية العمل على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية، والتأكيد على أهمية العمل من أجل الحفاظ على الوحدة والتماسك الداخلي في مختلف الدول العربية، والوقوف أمام محاولات التدخل الخارجي، ومحاولة كسر الهوة في وجهات النظر بين الأطراف العربية.

وحرص سمو أمير الكويت على الإشارة إلى محورية دور الجامعة العربية خلال هذه المرحلة الهامة، مؤكدا مساندته ودعم دولة الكويت لعمل الأمين العام والجامعة العربية وهو ما أعرب الأمين العام عن تقديره الكبير له.

كما شهد اللقاء مناقشة أبعاد الاجتماع الوزاري الطارئ للمجلس الوزاري للجامعة العربية والمقرر عقده يوم الأحد المقبل بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، لتناول موضوع التدخلالات الإيرانية في المنطقة العربية، كما شهد أيضاً تبادل وجهات النظر حول أخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستكمال عملية المصالح الفلسطينية.