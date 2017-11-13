القاهرة - أ ش أ

عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة اجتماعا موسعا للجنة العليا لمشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا الممول من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية في إطار الإجراءات الخاصة بانتهاء المرحلة الثانية من المشروع.

واستعرض الاجتماع نطاق العمل الخاص بالمشروع وإجراءات طرح وتشغيل مصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بالعدوة شمال محافظة المنيا وسبل استدامة التشغيل بعد انتهاء المرحلة الحالية.

واتفق الحضور على تشكيل لجنة لتسليم مصنع العدوة إلى المحافظة على أن تقوم المحافظة بطرح التشغيل خلال فترة وجيزة, كما تم الاتفاق على تحويل كافة الموارد المالية المتبقية من المشروع في مرحلته الحالية إلى المرحلة الثالثة.

وقد ناقش الاجتماع الإجراءات التحضيرية لبدء المرحلة الثالثة والتي من المقرر أن تبدأ في 2018 وتشتمل على عدة أنشطة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالإضافة إلى إنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات الصلبة بمدينة المنيا مماثل لمصنع التدوير بالعدوة والذي يعد من افضل واحدث مصانع التدوير على مستوى الجمهورية.