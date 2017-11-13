اخبار مصر - حمودة كامل

التقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم الإثنين بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في إطار اليوم الثاني لجولته العربية للتشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث سبل تعزيز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات المتزايدة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري أكد على تقدير مصر الكامل للجهود التي تقوم بها دولة الكويت على الساحة العربية من أجل تعزيز التضامن والتوافق العربي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري بحث خلال اللقاء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وما تنطوي عليه من تصعيد يبعث إلى القلق، لاسيما عقب الاعتداء الصاروخي من جانب الحوثيين ضد الرياض، وتفجير أنبوب النفط البحريني، والتطورات السياسية على الساحة اللبنانية.

ومن جانبه، استعرض صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد المساعي التي تقوم بها دولة الكويت من أجل الحفاظ على وحدة الصف العربي ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية، مؤكداً على محورية الدور المصري على صعيد العمل العربي المشترك باعتبارها دعامة رئيسية لأمن واستقرار المنطقة العربية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بأن الجانبين المصري والكويتي اتفقا في نهاية محادثاتهما، على استمرار التشاور والتنسيق المكثف خلال الفترة المقبلة، وبذل كل الجهود للحفاظ على وحدة الصف.