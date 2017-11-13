أخبار مصر - د.هند بدارى

تنظم أكاديمية البحث العلمي معرض القاهرة الدولى الرابع للابتكار 2017 خلال الفترة من 22 حتى 23 نوفمبر بقاعة الصندوق الاجتماعى للتنمية بارض المعارض.

ويولي المعرض اهتمامًا كبيراً بالأطفال يأتى ذلك بعد حصول برنامج “جامعة الطفل” في محور الوسائط المتعددة والتعليم الإبداعي للأطفال علي المركز الأول في معرض القاهرة الدولي الثالث للابتكار 2016.

وتتحد هذا العام جهود أكاديمية البحث العلمي من خلال برنامج جامعة الطفل مع المراكزالاستكشافية بوزارة التربية والتعليم ومكتبة الإسكندرية داخل قاعات العرض بمعرض القاهرة الدولى الرابع للابتكار 2017 لعرض اختراعات الطلاب وتنمية روح الابتكار والإبداع لديهم وحثهم على الاستمرار فى البحث العلمى وتطوير اختراعاتهم .