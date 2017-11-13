لندن - أ ش أ

حافظ النجم الاسبانى رافايل نادال على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين عن رابطة لاعبي التنس المحترفين ولم تشهد قائمة اللاعبين العشرة الأوائل أي تغيير.

واحتل نادال صدارة التصنيف متقدما على السويسري روجيه فيدرر صاحب المركز الثاني بينما احتل الألماني الصاعد بقوة اليكسندر زفيريف المركز الثالث.

وجاء النمساوى دومينيك ثيم في المركز الرابع والكرواتي مارين سيليتش في المركز الخامس والبلغاري جريجور ديمتروف ف المركز السادس.

واحتل المراكز من السادس حتى العاشر بالترتيب: السويسرى ستانيسلاس – فافرينكا والبلجيكى – ديفيد جوفين والأمريكى جاك سوك والاسبانى بابلو كارينو.