القاهرة - أ ش أ

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن قطاع الإعلام الداخلي في الهيئة نجح في تنفيذ 193 نشاطا إعلاميا ضمن الحملة الإعلامية “أكتوبر إرادة الانتصار وعزيمة البناء” التي أطلقتها الهيئة مع بداية شهر أكتوبر الماضي احتفالا بالذكرى الرابعة والأربعين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وهو تقريبا ضعف عدد الأنشطة الإعلامية التي حددها القطاع قبل انطلاق الحملة.

وتناولت الهيئة في بيان اليوم أن الحملة استمرت طوال شهر أكتوبر في ربوع محافظات الجمهورية وأدى حماس وتفاعل المشاركين فيها بمجمعات ومراكز الإعلام والنيل المنتشرة في جميع المحافظات والبالغ عددها 96 مركز إعلام ونيل إلى تضاعف عدد الأنشطة الإعلامية عن العدد المستهدف، مشيرة إلى أن الحملة وصلت للمناطق الحدودية والنائية مثل

شلاتين ورفح وسيوة وأبو سمبل وذلك باستخدام أسلوب الاتصال المباشر الذي يحقق التواصل الفعال مع المشاركين.