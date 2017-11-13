القاهرة - أ ش أ

وافق حلمي النمنم وزير الثقافة على سفر فرقة نادي مسرح الفيوم إلى “عمان” للمشاركة فى “مهرجان الأردن المسرحي” في دورته الرابعة والعشرين ، والمقرر إقامته اعتبارا من اليوم وحتى 22 نوفمبر الجاري.

وصرح الدكتور هشام مراد رئيس العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة ، بأن موافقة الوزير على سفر الفرقة بالعرض المسرحي ” السفير ” تأتى فى إطار التعاون الثقافى المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ، كما أنها تلبية للدعوة الموجهة إلى وزارة الثقافة المصرية للمشاركة فى المهرجان .

كما يشارك الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في ورش وندوات مصاحبة لفعاليات المهرجان، وأيضا المخرج ناصر عبد المنعم منسق عام مهرجان القاهرة الدولة للمسرح المعاصر التجريبى كعضو فى لجنة التحكيم التى تقيم الأعمال الفنية التى تشارك فى المهرجان.