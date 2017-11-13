القاهرة - أخبار مصر

تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بمنطقتي بحر الرمال الأعظم وعين دالة وجنوب منفذ السلوم.

وضبطت قوات حرس الحدود 14 سيارة دفع رباعي بدون لوحات معدنية محمل عليها 600 كرتونة تضم عدد 30 ألف قاروصة سجائر مسرطنة أنواع مختلفة وعدد 155 كرتونة تبغ و2 مليون قرص مخدر وتم القبض على (20) فردا مصري الجنسية.

وأكدت القوات المسلحة في بيان لها – مواصلة رجالها تنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين حدود الدولة والتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري على الاتجاهات الإستراتيجية كافة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات لزعزعة استقرار المجتمع والاقتصاد الوطني.