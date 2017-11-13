القاهرة - أ ش أ

بدأت صباح اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي الرابع تحت عنوان “مصر طريق المستقبل..الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل” بحضور ومشاركة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتتضمن فعاليات اليوم جلسة عامة بعنوان “التنمية العمرانية في اطار التنمية المستدامة والتطور المجتمعي”، بمشاركة د.هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ومعتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وهشام طلعت مصطفي رجل الأعمال وأيمن إسماعيل الرئيس غير التنفيذي لشركة العاصمة الادارية الجديدة.

وأدار الجلسة رجل الأعمال محمد أبو العينين الذي أكد أن المجتمع المصري بات يشعر بالانعكاسات الإيجابية لمشروعات التنمية العمرانية التي بدأتها الحكومة المصرية، حيث استوعبت تلك المشروعات ما يقرب من 4 ملايين عامل، مشيرا الى تقديره وخبراء ومسئولي القطاع العقاري للمجهودات التي بذلتها أجهزة الدولة للمضي قدما نحو التوسع في المشروعات العمرانية.