روما - أ ش أ

نفى المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو إمكانية العودة لتدريب منتخب بلاده ورشح كارلو أنشيلوتى المدير الفني السابق لريال مدريد وبايرن ميونيخ لخلافة جامبيرو فينتورا.

واشار كابيلو في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا “علاقتي بتدريب المنتخبات انتهت ولن أعود لها ولكني أرى أن كارلو أنشيلوتي مناسب للغاية فهو لديه من الخبرات ما يكفيه لقيادة إيطاليا للأفضل”.

وأضاف “لا أتخيل كأس العالم بدون إيطاليا أعتقد أنه لو حدث ذلك ستكون مأساة كبيرة حينما لم نشارك في آخر مناسبة عام 1958 كنت أبلغ من العمر وقتها 12 عاما ولا أتذكر هذا الأمر”.

وقال كابيلو “قدمنا مباراة سيئة للغاية أمام السويد فى ذهاب الملحق وكنا نستحق الخسارة لأنه رغم شهرتنا بالقدرة على الدفاع فشلنا في ذلك والمنافس لعب بطريقته التقليدية.علينا تغيير هذا الأمر في مباراة العودة مساء اليوم حتى نفوز ونعبر لنهائيات كأس العالم”.