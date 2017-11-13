عدن- أ ش أ

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوما للميليشيات الانقلابية (الحوثيون والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح) شمال مديرية موزع وشرق منطقة يختل غربي تعز.

وأضافت المصادر اليوم الاثنين إن قوات الجيش هاجمت مواقع الميليشيات في مديرية حيفان جنوب شرق تعز، وتمكنت من استعادة السيطرة على جبال الشعيب وعدد من المواقع الاستراتيجية في عزلة الأعبوس.

كان الجيش اليمني (قوات الشرعية ) أحكم سيطرته – أمس – على عدد من المواقع الاستراتيجية بمديرية طور الباحة، شمالي غرب محافظة لحج، جنوب اليمن، فيما ردت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على هزائمها بالقصف العشوائي على القرى السكنية في المديرية.

وأكدت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني سيطرت على جبل الشعيبي، وعدد من المواقع الاستراتيجية المطلة على مديرية طور الباحة، بعد معارك عنيفة خاضتها مع المليشيا الانقلابية.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن ومدفعية القوات السعودية مواقع الميليشيات في عدة مناطق حدودية وفي جبهة نهم إضافة إلى محافظات حجة وصعدة (شمالي البلاد ).. كما استهدفت مجاميع من عناصر الميليشيات حاولت الاقتراب من الحدود السعودية قبالة جازان.