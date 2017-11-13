كابول -أ ش أ

أعلن مسئول أفغاني مقتل 8 من أفراد الشرطة في هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية بإقليم فرح الكائن غربي أفغانستان.

واوضح محمد ناصر المتحدث باسم حاكم الإقليم إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم استمر نحو 15 دقيقة، فيما أصيب أحد أفراد الشرطة بجروح طفيفة، وتم اعتقاله للاشتباه في وجود صلات له بالمتمردين.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن ناصر ألقى باللائمة في هذا الهجوم على حركة طالبان التي تكثف من هجماتها ضد قوات الأمن الأفغانية في جميع أنحاء البلاد، لاسيما في إقليم فرح.