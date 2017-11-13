كوالالمبور -أ ش أ

كشف الوزير بديوان رئاسة الوزراء الماليزي شهيدان قاسم اليوم الاثنين أن عدد لاجئي أقلية الروهينجا المسجل في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بماليزيا بلغ 153. 62 شخصا وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي.

واوضح الوزير خلال جلسة في البرلمان” إن811. 53 شخصا منهم لاجئون..بينما 342. 8 شخصا من طالبي اللجوء”..جاء ذلك ردا على سؤال وجه له بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة قضية العنف ضد الأقلية المسلمة في ميانمار, وآخر إحصائيات اللاجئين بها.

وأضاف” إن الحكومة تسعى دائما لمعالجة قضية الروهينجا بما في ذلك المطالبة بإنهاء العنف ضد هذه الأقلية المسلمة في ميانمار وذلك خلال منتديات إقليمية ودولية على مستوى قمة “آسيان” ومع دول منظمة التعاون الإسلامي”.

وأعلن أنه سيتم إنشاء مستشفى ميداني متنقل برعاية الحكومة الماليزية لمساعدة لاجئي الروهينجا في بنجلاديش.