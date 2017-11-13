بغداد -أ ش أ

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم الاثنين انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في حاوي العظيم شمال محافظة ديالى شرقي العاصمة العراقية.

وصرح العزاوي” إن قوات أمنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي انطلقت من محوريين رئيسيين لتعقب خلايا داعش في حاوي العظيم، (90 كم شمال بعقوبة عاصمة ديالي)” ، واضاف أن العملية تجري بغطاء من قبل طيران الجيش لتعقب خلايا داعش وإنهاء وجودها في هذه المنطقة الحيوية .

كانت قيادة عمليات دجلة قد نفذت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في عدة مناطق من ديالى.