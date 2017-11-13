اخبار مصر- نهى حمودة

ينظم بيت السناري الأثري بالقاهرة التابع لمكتبة الإسكندرية مساء غد الثلاثاء حفل توقيع مفتوح للجمهور لكتاب “خيالات الشرق.. رحلتي إلى افتتاح قناة السويس”.

الكتاب تأليف إيسا دي كيروش وترجمه الدكتور السيد واصل ، ويرصد بعض مظاهر الحياة في مصر إبان حكم أسرة محمد علي، ووفقًا لترجمة الدكتور واصل، فالكتاب يتناول وصفًا للآثار التي زارها كيروش حينذاك، إضافة إلى شهادة مهمة لفرديناند ديليسبس، مهندس قناة السويس، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تلك الفترة المهمة من تاريخ مصر الحديث.

ويعد إيسا دي كيروش من أعظم كتاب الواقعية والرومانسية البرتغاليين في القرن 19 ،وقد جاء إلى القاهرة مدعوًا إلى المشاركة في افتتاح قناة السويس 1869، نشر بعدها سلسلة من المقالات عن رحلته بعنوان “من بورسعيد إلى السويس”.

أما كتاب” خيالات الشرق.. رحلتي إلى افتتاح قناة السويس”، فلقد جُمعت مادته من بين مذكراته التي وجدت في بيته بعد وفاته.