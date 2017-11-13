القاهرة - أخبار مصر

أشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن بريطانيا بها أكثر معدلات سمنة بين دول غرب أوروبا.

وأضاف التقرير أن معدلات السمنة تضاعفت على مدار العشرين سنة الماضية مشيرا إلى أن حوالي 63 في المئة من البريطانيين البالغين يعانون من زيادة الوزن.

وتصنف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بريطانيا بين 5 دول تعاني من “ارتفاع قياسي” في معدل السمنة منذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين.

وحذر التقرير الصادر عن المنظمة من أن السمنة تؤدي إلى زيادة في احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة خاصة ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وداء السكري وأمراض القلب.

وأشاد التقرير بالحملات التي شهدتها بريطانيا في الفترة الأخيرة والتي تضمن حظر بيع قوالب الشكولاتة الكبيرة في منافذ المستشفيات وفرض ضريبة على المأكولات والمشروبات المحلاة بالسكر.