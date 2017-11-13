نيويورك - أ ش أ

أعلنت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة, اليوم الاثنين أن التحالف العربي سيعيد فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في اليمن خلال ال` 24 المقبلة.

وأضافت البعثة – في بيان ” إن التحالف- بالتشاور الكامل والاتفاق مع حكومة اليمن- يقوم باتخاذ خطوات تتعلق ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بالنقل الآمن للعمل الإنساني والشحنات الإنسانية والتجارية”مشيرة إلي أن فتح الموانئ هو الخطوة الأولى في هذا الإطار وأوضحت أن من الموانئ التي ستفتح: عدن والمكلا والمخا.

وأشار البيان إلى أن تحالف دعم الشرعية يأمل في أن تساعد هذه الخطوات الفورية والأولية والهامة في التحفيف من معاناة الشعب اليمني, لافتا إلى أن التحالف يعمل حاليا على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية بما في ذلك استعراض إجراءات التفتيش والتحقق.

ولفتت البعثة السعودية إلي أن التحالف العربي سيقوم بإعداد مقترحات لتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء, الخاضعة لسيطرة الانقلابيين وسيواصل التعاون البناء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد, المبعوث الخاص للأمين العام لليمن, لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية, بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة ومطار صنعاء بناء على المقترحات الجديدة .

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن في 5 نوفمبر الجاري إغلاقا مؤقتا لكافة الموانئ والمطارات اليمنية .