القاهرة - أخبار مصر

أهم الأخبار:

– “الأوقاف” تنظم دورتين للأئمة لتصحيح المفاهيم الخاطئة والمواريث

– جبر: مصر دائمًا ترفع شعار السلام والاستقرار وتدعم الدول العربية

– أبرز ما جاء بقانون المرور الجديد

– عبد العال يؤكد للصدر موقف مصر الداعم لوحدة العراق

– ترامب: إقامة صداقة مع زعيم كوريا الشمالية أمر محتمل

– بولا يعقوبيان: سعد الحريري ليس محتجزًا ولم أشارك في مسرحية

– ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ايران لـ 129 شخصا

– زلزال العراق يخلف 100 قتيل وجريح بالسليمانية

– “سكاي نيوز”: 61 قتيلا في طهران اثر الزلزال الذي ضرب الحدود الايرانية العراقية

– “شيكابالا” يحتفل بهدفه أمام غانا بتغريدة على “تويتر”