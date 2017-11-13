نشرة الصباح من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
أهم الأخبار:
– “الأوقاف” تنظم دورتين للأئمة لتصحيح المفاهيم الخاطئة والمواريث
– جبر: مصر دائمًا ترفع شعار السلام والاستقرار وتدعم الدول العربية
– أبرز ما جاء بقانون المرور الجديد
– عبد العال يؤكد للصدر موقف مصر الداعم لوحدة العراق
– ترامب: إقامة صداقة مع زعيم كوريا الشمالية أمر محتمل
– بولا يعقوبيان: سعد الحريري ليس محتجزًا ولم أشارك في مسرحية
– ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ايران لـ 129 شخصا
– زلزال العراق يخلف 100 قتيل وجريح بالسليمانية
– “سكاي نيوز”: 61 قتيلا في طهران اثر الزلزال الذي ضرب الحدود الايرانية العراقية
– “شيكابالا” يحتفل بهدفه أمام غانا بتغريدة على “تويتر”
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