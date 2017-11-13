أخبار مصر - الاثنين 13 نوفمبر 2017

– عبدالعال يستقبل الشاهد لبحث العلاقات بين مصر وتونس

– البصمة وصورة الوجه.. شرط تأشيرة الحج والعمرة

الاهرام

– الرئيس: تكثيف جهود حل الأزمة الليبية ومواجهة الإرهاب

– إسماعيل: اتفاق وتفاهم للتنسيق المشترك فى ملفات سوريا وليبيا واليمن

– وزراء سد النهضة لـم يتوصلوا لاتفاق حول «تقرير الدراسات»

– عبدالعال يستقبل الشاهد لبحث العلاقات بين مصر وتونس

– رئيس الوزراء يبحث إمكانات الفرص الاستثمارية بالمحافظات

– وزير الدفاع يبحث التعاون العسكرى مع نظيره الهندى فى نيودلهى

– ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار

– المتحدث العسكرى: قوات الجيش الثالث تواصل ملاحقة الإرهابيين بوسط سيناء

الجمهورية

– البحرين تحاكم 3 جواسيس لقطر.. و”أبوظبي” تفضح إرهاب تميم

– 53 ألف شائعة تلاحق المواطنين خلال شهرين

– فلكياً غُـرَّة ربيع .. الأحد والمولد النبوي 30 نوفمبر

– البصمة وصورة الوجه.. شرط تأشيرة الحج والعمرة

– وزير شئون مجلس النواب: قوانين لحماية الشهود وتنظيم الاضرابات وتداول المعلومات

– “عقيدتي” تنظم ندوات دينية لمواجهة التطرف في المحافظات

– تغطية مصارف داخل الكتل السكنية بتكلفة 420 ألف جنيه

– تشغيل 13 ألفاً من أبناء الإسماعيلية في 91 مشروعاً بتكلفة 20 مليار جنيه

– 13 محطة مياه تدخل الخدمة نهاية العام