أخبار مصر - الاثنين 13 نوفمبر 2017

– العاهل الأردني: سنستمر بالدفاع عن القضايا العربية

– فريق ترامب يبدأ خطته للسلام في الشرق الأوسط

الاتحاد

– ترامب: الصين تعهدت بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

– السليمانية تعتقل «داعشيات» وانفراج في أزمة كردستان

– «نيويورك تايمز»: خطة أميركية للسلام بالشرق الأوسط

– البحرين تدعو للتعامل الحازم والصارم مع الإرهابيين

– العاهل الأردني: سنستمر بالدفاع عن القضايا العربية

– اشتباكات عنيفة بين قوات النظام و«داعش» في البوكمال

– سيليمان: الولايات المتحدة تدعم الاستقرار بالعراق

– أول عملية إجلاء أممية للاجئين من ليبيا إلى النيجر

الخليج

– جيش ميانمار نظم اغتصاباً جماعياً للروهينجيات

– «الشورى» البحريني يندد بالدور الإيراني الداعم للإرهاب

– «إسرائيل» ستبقي على ضرباتها العسكرية رغم هدنة الجنوب السوري

– وفد فرنسي رفيع يتفقد الأوضاع في دارفور

– وثائق ابن لادن: قطر تكتمت على اعتقال إيران مصوراً لـ «الجزيرة»

– الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية غربي لحج

– عباس: لن نقبل بالحلول الانتقائية والمنقوصة

– الرياض: تقرير الأمم المتحدة عن أطفال اليمن مملوء بالمغالطات

– «إسرائيل» تحذر مسلحي غزة من شن هجمات انتقامية

– فريق ترامب يبدأ خطته للسلام في الشرق الأوسط