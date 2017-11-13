صحافة عربية: ترامب: الصين تعهدت بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية
أخبار مصر - الاثنين 13 نوفمبر 2017
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