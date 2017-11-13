القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الأوقاف عن دورة القضايا المعاصرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة للراغبين من الأئمة والدعاة على مستوى جميع المديريات الإقليمية بالمحافظات.

وأوضحت الوزارة ` في بيان اليوم ` أنه يتم خلال الدورة دراسة ثلاثة كتب هي مفاهيم يجب أن تصحح وضلالات الإرهابيين وتفنيدها وفلسفة الحرب والسلم والحكم , إضافة إلى بعض القضايا الطبية والإقتصادية.

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم دورة أخرى للأئمة في علم المواريث بمسجد النور بالعباسية , ويشترط للإلتحاق بها أن يكون الملتحق ممن إجتازوا اختبارات برنامج قبول الإمام المجدد أو المتميز أو إمام المسجد الجامع أو من الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه في علم الفقه أو أصول الفقه أو الحاصلين على ليسانس شريعة بتقدير جيد جدا على الأقل.

وطالبت الأوقاف الراغبين في الإلتحاق بهاتين الدورتين تسجيل بياناتهم على موقع الوزارة.