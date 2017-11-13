مانيلا - أ ش أ

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد, إن إقامة علاقة صداقة تجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون أمر محتمل.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن ترامب أعلن ذلك ردا على سؤال لأحد الصحفيين تعليقا على تغريدة نشرها في وقت سابق اليوم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكان ترامب قد وجه سؤالا مبطنا بإهانة ضمنية لزعيم كوريا الشمالية , في تغريدته المشار إليها , حيث قال ” لماذا يوجه يونج أون الإهانة إلى شخصي من خلال وصفي بأنني رجل عجوز على الرغم من أنني لن أقدم إطلاقا على وصفه بأنه قصير وسمين!”.

وكان ترامب قد طالب في مؤتمر صحفي عقده في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي كوريا الشمالية بالجلوس على طاولة التفاوض وإبرام اتفاق لحل المشاكل القائمة بسبب الصواريخ النووية , قائلا “إن مثل هذا الاتفاق سيكون في صالح شعب كوريا الشمالية وشعوب العالم بأسره”.