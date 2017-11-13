القاهرة - أخبار مصر

كشفت بولا يعقوبيان، مذيعة قناة المستقبل اللبنانية، والتي أجرت حوارًا تلفزيونيًا مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري بالرياض تفاصيل الحوار.

وأكدت “يعقوبيان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on-e”، مساء الأحد، أنها لم تلاحظ وجود أي شيء غير طبيعي أثناء إجراء الحوار، معقبة أن الحوار كان مباشر على الهواء 100%.

وأضافت أن الحوار لم يكن مسرحية كما يرى البعض، ولو كان كذلك، فلن يكون عليها الاختيار، منوهة أنها ذهبت إلى منزل سعد الحريري وكان مع عائلته ومجموعة تقنية من القناة السعودية، لافتة إلى أنها لم تلتق بأي مسئول سعودي خلال إجراء الحوار.

وتابعت أنها تعرضت لضغط كبير من الصحفيين والسوشيال ميديا بسبب الخوف من مشاركتها في حوار قد يكون مسرحية، معقبة: “لا اتواطىء في عملي”.، بحسب وسائل اعلام محلية.